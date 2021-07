Erakordne kuumus võib väldata ka juuli teisel poolel

Tema sõnu võib praeguste mudelite arvutuste järgi kuumus jätkuda kuu keskpaigani ning isegi sealt edasi. Kiitsak tõi näiteks, et 2010. aastal oli kogu juuli keskmine 21,8 kraadi ja 2011. aastal 20,3 kraadi, väga kuumal 2018. aastal ka ligi 20 kraadi. "Juuli esimese nädala seisuga on Eesti ööpäevane keskmine õhutemperatuur lausa 22,1 kraadi. Piirkonniti on keskmised veel kõrgemad," märgib Kiitsak sotsiaalmeedias.