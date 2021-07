Perearstid ootavad 1. klassi astuvaid lapsi vastuvõtule

Teavitus on vajalik eriti just oma esiklast kooliteele saatvate vanemate jaoks, sest suures valmistumistuhinas võib selline seik meelest minna. Sõmeru tervisekeskuse pereõde Merike Sild rääkis, et enne kooli peab juba selle pärast lapsega sammud perearstikeskusesse ette võtma, et kool nõuab tervisetõendit.

"Kaal, pikkus, nägemine, vererõhk, rüht ja kõik need asjad," loetles pereõde andmeid, mille kohta märkmeid tehakse. "Need on küllaltki elementaarsed andmed, mida on juba varasemalt kogutud. Samuti saavad kõik lapsed, kelle vanemad on vaktsineerimisega nõus, veel vastava kordusvaktsineerimine, mis on jätk beebina saadud vaktsiinile," rääkis ta.