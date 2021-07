10 ja 50 aastat tagasi

Võsu-Käsmu suvised filminädalad on kujunemas meeldivaks traditsiooniks – "Tallinnfilmi" eelmise aasta loomingulise töö aruandeks kinokülastajate ees. Tänavu algab ENSV 31. aastapäevale pühendatud filminädal "Suvi – 71" Rakvere rajoonis ja jätkub Pärnu kuurortlinnas. Võiks meenutada, et mulluse "Suvi – 70" raames tutvus Eesti filmiloominguga 25 700 kinokülastajat. Nad kohtusid kaheksateistkümne Eesti NSV kineastiga. Nädala filmirepertuaaris on "Tuulevaikus", "Valge laev", "Varastati Vana Toomas", "Tallinnfilmi" jt. multifilme, "Tallinnfilmi" režissööri Andres Söödi loominguline õhtu ja "Saatana teenrid". Filminädala avamisele lubasid sõita Eesti Kinematografistide Liidu esimene sekretär Kalju Võsa, filmi "Tuulevaikus" režissöör Veljo Käsper, stsenarist Einar Maasik ning näitlejatest kas Jüri Niin või Lembit Ulfsak. Kaugematest külalistest on oodata filminäitlejaid Läti filmist "Saatana teenrid". Praegu toimuvad selle filmi teise seeria "Saatana teenrid Kuradiveskis" võtted. "Saatana teenreid" on võrreldud meie "Viimse reliikviaga". Ka kinokülastajail on nüüd võimalus neid kahte filmi võrrelda. Huvipakkuvaks tõotab kujuneda dokumentaalfilmide õhtu. Linastamisele tulevad Rakvere Filmiklubis auhinnatud "Villu" ja "Suur kontsert" "Entel-tenteli" laululastest. Veel vaadatakse värvifilme "Päike, meri, maa", "Kui siit pilvepiirilt" ning sporditeemalist mõtisklusfilmi "Ilmar Kullam". Multifilmidest näeme uusi Eesti filme "Mardileib", "Jalakäijad", "Lumeveski".