Ürituse korraldaja, politseimuuseumi direktori Andrus Eesmaa sõnul tuli ürituse korraldamise mõte just politseikoerte pärast. "Kuna teeme tugevat koostööd politseiga ning proovime inimestele nende töid ja tegemisi tutvustada, otsustasime ka sellise päeva korraldada," lausus Eesmaa ning lisas, et kuulekaid koeri on lisaks politseile tavainimestel. "Hakkasime kutsuma ka tavakülastajaid oma lemmikutega, et nad saaksid demonstreerida, mis oskuseid nad omandanud on. Võibolla suurtele võistlustele paljud oma koeraga minna ei taha, siis ongi hea sellisele pehmemale üritusele tulla."