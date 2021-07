Sõmeru rahvaspordiväljaku vastu on juba tohutu huvi

Rakvere valla spordi- ja terviseedenduse spetsialist Siiri Kohver kinnitas, et esmajärjekorras on staadion siiski Sõmeru kooli ja teiste valla koolide päralt. “Ütlen ausalt, et neist, kes tahavad treeninguteks rahvaspordiväljakut kasutama hakata, on järjekord ukse taga,” rääkis ta ja lisas, et vabadel aegadel saavad võimaluse valla spordiklubid ja esindusvõistkonnad, ning kui jääb veel aegu üle, siis lubatakse seda ka huvilistel väljastpoolt valda kasutada.