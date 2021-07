Kui Edgar Savisaar 1988. aasta aprillis hõikas ETV telesaates “Mõtleme veel” välja üleskutse moodustada rahvarinne, siis lisas ta sellele pärast pisukest mõttepausi taganemistee: “Rahvarinne perestroika toetuseks.” Pisut enam kui aasta hiljem oli liikumine aga juba nii julge, et nõudis Eesti omariikluse taastamist.

Eks ettevaatlikud oldi kõigil tasanditel – keegi ju ei teadnud, kas tee viib vabadusele või lõpeb see sama moodi nagu Ungari ülestõus või Praha kevad, mis uputati teatavasti verre. Seepärast on mõistetav ka 15. juulil ilmunud Viru Sõna ülesehitus: esikülje täitis fotoreportaaž Viru Särult, teisel küljel oli juttu Võsu ranna probleemidest ja alles kolmanda külje pisikese uudisnupu pealkirjast leiab põrutava sisuga üleskutse: “Nõuame omariikluse taastamist.” Nii tähtsa uudise taandumisel kolmandale küljele võib olla muidugi ka teine põhjus kui toimetuse hillitsetud käitumine: võimalik, et teade tuli n-ö viimasel minutil ja toonane tehnoloogia ei võimaldanud esikülje ringi tegemist.