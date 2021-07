Üheksa aasta eest oli rulapargi avamine Kundas suur ja oluline sündmus. Rajajateks oli MTÜ Kunda Crew ning tolleaegne MTÜ asjaajaja ning välipargi projektijuht Madis Vasser rääkis, et otsus oli mõistlik, kuna park on oma ametliku aja juba pikalt ületanud.

"Ta oli kasutusel 9 aasta, kuigi loodi vastu pidama viieks aastaks," nentis mees, "viimastel aastatel oli rulapark järjest põduram, kuigi me otsisime erinevaid viise, et seda sõidetavana hoida." Ta rääkis, et rajatist lappisid MTÜ liikmed ise ja abi saadi kohalike meistrimeeste poolt.