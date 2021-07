Viimased uudised

Viimasel hetkel olude sunnil festivalikava ümber seadma pidanud korraldusmeeskond on ürituse ootuses antud tõigale vaatamata pigem positiivselt meelestatud. Välisesinejatest on kaptenite külla saabumas vaid Ukrainast pärit Go_A, kes tänavusel Eurovisiooni lauluvõistlusel end viiendaks laulsid. Kuna Ukraina kollektiivil oli hiljuti Leetu esinema minnes piiril probleeme ning piiriületust oodati neli tundi, tegeleb folgi korraldusmeeskond hetkel asjaajamisega läbi kultuuriministeeriumi ning politsei - ja piirivalveameti, et siin sarnaste probleemide kordumist vältida. Viru Folgi peakorraldaja, Peep Veedla sõnul,