Tuleva nädala algul alustab ajateenistust ligi 2000 noort

Kaitseressursside ameti peadirektori Marlen Piskunovi sõnul on seekordses kutses palju uut. "Alustame sellest, et 1. ja 2. jalaväebrigaadi kahe kompanii noored on kaasatud innovatsiooniprojekti "Tahan ajateenistusse!". Piskunovi sõnul on ettevalmistavad tööd käinud juba pikalt. Soovitakse hõlbustada noorte kohanemist militaarkeskkonnaga ja seepärast keskendub projekt sõduri baaskursusele. "Meie peamine eesmärk on motiveeritud ja asjatundlik reservväelane, kellel on tahe ja oskus Eestit vajadusel hästi kaitsta," selgitas Piskunov.