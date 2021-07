Nädala kaja: mine vaktsineerima, palun!

See suvi on olnud imeline. Jah, põuane: maasikasaaki aiast õieti ei saanudki ning vaarikad on kuivuse tõttu pisikesed ja õnnetud, kuid igas muus mõttes on suvi kosutanud meelt ja turgutanud vaimu. Ei mäleta, et oleksin varem tööpäeva lõpus lehetoimetuse jahedusest õue astudes kogenud seda vahemeremaalikku sooja vati tunnet. Pauh, astud ja kaod sellesse vatti. Tekki ei kasuta magamisel juba ammu.