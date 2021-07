Virumaa Teataja ajakirjanike read täienesid

Kaarel Kesamaa on pärit Põlvast, kuid Lääne-Virumaast on aja jooksul saanud tema kodumaakond. Kaarel on õppinud ajalugu ja riigiteadusi ning töötanud varasemalt avalike suhete vallas.

Kaarel on enda kohta öelnud järgmist: "Lähtun elus kahest põhimõttest. Esiteks pole viisakas mitte see, kes kastet lauale ei tilguta, vaid see, kes tähele ei pane, kui teine seda teeb. Teiseks pole mõtet elus solvuda, kuna see on ennast lõhkuv tunne. Need põhimõtted toon endaga kaasa ka Virumaa Teatajasse. Kvaliteetajana hindan aega pere ja sõpradega, teaduskirjanduse lugemist, taskuringhäälingute kuulamist ja sportimist."