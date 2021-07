Vaade: bürokraatia tappis tempo

Mida ma nüüd öelda tahtsin, on see, et nii nagu vaktsineerimine tehti lihtsamaks, nagu kadus hädavajadus bürokraatlike toimingute järele, olid vaktsineerimispunktide uste taga järjekorrad. Ehk ühe hetkega sai lahenduse tervishoiubürokraatiat vaevanud küsimus – miks inimesed ei taha vaktsineerima tulla?