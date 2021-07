Rakvere gümnaasiumi ring, täpsemalt tulevase riigigümnaasiumi kõrval asuv ringtee, on jätkuvalt liikluseks suletud. Rakvere abilinnapea Kert Karuse sõnul ollakse töödega kenast järje peal, juba on lõpetatud kõik maaalused tööd ning teha on veel vaid märgistus- ja haljastustööd.