Vinni vallas jagus 680 000 euro suurune toetus planeeritavale raamatukogu, noortekeskuse ja päevakeskuse ühishoonele. Vallavanema Rauno Võrno sõnul on seal taga valla arendusnõuniku Gustav Saare tubli töö. "Eelmine aasta kuulsin raamatukoguhoidjalt kui palju oleks vaja vanasse majja investeerida ja mis kõik selle jaoks tuleks ära teha. Viskasime õhku mõtte, et võiks ju hoopiski uue maja ehitada," kõneles Võrno ning lisas, et projekti rahastuse taotluseks kirjutas arendusnõunik Gustav Saar. "Tubli töö ja mõningatse vedamistega oleme jõudmas reaalselt ehitusprojektini."