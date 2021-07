Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse pressiesindaja Hanna Heinnurm rääkis, et tulekahju süttis täna kella 13 paiku harjutusalal, kus kasutati õppetegevuseks imitatsioonivahendeid. Alguses püüdis kaitsevägi saada tuld kontrolli alla oma tulekaitsemeeskonnaga, kuid kui see ei õnnestunud, kutsuti kohale päästjad.

Virumaa Teataja ajakirjaniku küsimusele, kas seesugune tegevus praegusel tuleohtlikul ajal on metsas ikka mõistlik, vastas Heinnurm, et keskpolügoon asub Harjumaal ning seal ei kehti hetkel sama ranged metsas viibimise piirangud nagu näiteks Lääne-Virumaal.

Samuti lisas Heinnurm, et kaitseväel kehtivad tuleohtlikus olukorras enda regulatsioonid, teatud tegevused on keelatud, näiteks mootorsõidukiga metsas liikumine, kuid konkreetsed õppused keelatud tegevuste hulka ei kuulunud.

Päästeamet uuendas alates kolmapäevast tuleohtliku aja piiranguid. Metsas võib käia jala või sõita mootorita sõiduriistaga, kuid hoiduma peab tuleohtu kujutavatest tegevustest, nagu on suitsetamine, lõkke tegemine ja grillimine. Mootorsõidukitega on tuleohtlikul alal liiklemine keelatud, kuna just nende sädemeist on alguse saanud väga suur osa metsa- ja maastikupõlengutest.