Päästjate ööpäev möödus sündmusrohkelt

22. juulil kell 12.14 saabus häirekeskusele teade, et Väike-Maarja vallas on sõiduteele murdumas suur puuoks, mistõttu on liiklus ühes suunas juba häiritud. Kohale saabunud politsei sulges ajutiselt liikluse ja päästjad likvideerisid murdunud oksa kella 13.40 paiku. Kümme minutit hiljem oli ka tee puhastatud ning liiklus avati.

Samal päeval kell 17.57 teatati häirekeskusele, et Haljala vallas Vanamõisa külas põleb viljapõld. Kuna tuul oli vali ja kandis tulejoont aina edasi, olid ohustatud lähedal asuvad hooned. Päästjad panid tule levikule piiri kella 18.49-ks ning paarikümne minuti pärast oli põleng likvideeritud. Tuli haaras umbes 18 hektarit põldu. Põlengu tekkepõhjus on veel ebaselge.

Kell 20.27 said päästjad väljakutse Kadrina alevikku, kus viiekorruselise elumaja kolmanda korruse korterist immitses suitsu. Kohapeal tuvastati, et ühes kolmandal korrusel asuvas korteris oli elanik toitu valmistanud ning ise selle tegevuse kestel magama läinud. Ohtlik olukord likvideeriti kella 20.40-ks ning unine toiduvalmistaja ise selles õnneks kannatada ei saanud.

Päästeamet tuletab meelde, et alates 21. juulist kehtib tuleohtlik aeg järgmistes maakondades: Jõgevamaa, Lääne- ja Ida-Virumaa, Pärnumaa ja Tartumaa. Tuleohtlikul ajal on metsa ja muu taimestikuga ning turbapinnasega kaetud alal keelatud grillimine, lõkke tegemine, suitsetamine, samuti on keelatud alale siseneda mootorsõidukiga, sh parkida, lubatud on see turbatöötlemis-, põllumajandus- ja metsatöödeks.