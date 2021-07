Rakvere politseijaoskonna juhtivuurija Tiina Toost rääkis, et politseinikud kogusid pikalt tõendeid selle kohta, et Tapa vallas Tamsalu tööstushoones kasvatati alates 2020. aasta veebruarikuust kanepitaimi. "20. juulil toimus hoones läbiotsimine, mille käigus leiti ligikaudu 785 erineva suurusega kanepitaime. Kahtlustatavatena peeti kinni 43-aastane mees, 37-aastane mees ning 45-aastane mees, kellest kaks prokuratuuri taotlusel ja kohtu loal kuni kaheks kuuks vahi alla võeti. Neile esitati kahtlustused kanepi ebaseaduslikus kasvatamises grupis," lisas Toost.

Viru ringkonnaprokuratuuri prokurör Ain Tali sõnul taotles prokuratuur 37-aastase ja 45-aastase mehe vahistamist, kuna samad mehed on ka varem kandnud pikaajalisi vanglakaristusi narkootiliste ainete käitlemise eest. "Kolmas mees on varem karistamata ning tema roll antud juhtumi puhul on selgitamisel," täpsustas ta.