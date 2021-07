Nädala kaja: suve selgroog on murtud

Sellist suve, mil ilm ületab iseenese eelmist kuumarekordit nädalase vahega, pole ammu olnud. Kliimaaktivistid hõõruvad võidurõõmsalt käsi – “kas me ei hoiatanud, nüüd on see käes”. Esimeteoroloogid Kiitsak ja Kamenik ei lubanud maakonnalehes samuti midagi ilusat ning peaaegu kinnitavad, et katastroof on lähedal ja kõik on inimkonna süü.