50 aastat tagasi

Kokkuvõtted rajooni ratsionaliseerijate tegevusest aasta esimesel poolel näitavad, et tehtud on nii mõndagi. Tööstusettevõtetes juurutati 342 ettepanekut, mille sääst oli 189 900 rubla, lisaks sellele veel transpordi- ja ehitusettevõtetes juurutatud ettepanekud, mida oli kokku 389 (sääst 24 100 rubla). Nupukaid päid on paljudes ettevõtetes. Tehases “Punane Kunda” juurutati 138 ettepanekut.