Lille Kodu päevakeskuses püsivad hoolealused igavesti noored

Leppisime kokku, et vähemalt paari sõnaga tuleb olukorda selgitada, sest Lille Kodus on mitu osakonda. Ebameeldivad asjad toimusid kinnise lasteasutuse teenuse osakonnas, kuhu on suunatud raske ja sügava puudega alaealised kohtumääruse alusel. Prokuratuuril on uurimine pooleli ning sündmustega seotud töötajad ei tööta enam AS-i Hoolekandeteenused Lille Kodus.