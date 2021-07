Homsest algab Põhjakeskuse apteegis vaktsineerimine COVID-19 vastu

"Oleme viimastel nädalatel pingutanud, et avada vaktsineerimisevõimalus võimalikult paljudes kohtades üle Eesti. Meil on hea meel teatada, et nüüd saavad Lääne-Virumaa inimesed seda teha ka Rakvere külje all Põhjakeskuses," ütles Eesti Proviisorapteekide Liidu juht Ly Rootslane.

Apteekides viivad vaktsineerimist läbi tervishoiuteenuse osutajad, kes on läbinud vastava väljaõppe, peamiselt meditsiiniõed. Apteegid annavad teenuse osutamiseks kasutada oma ruumid, seadmed ja IT vahendid. Vaktsineerimiseks on vajalik eelregistreerimine, rohkem infot leiab vaktsineeriapteegis.ee lehelt.