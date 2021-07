Lähipäevad pakuvad mõõdukalt sooja suveilma

Reede öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma, hommikul muutuvad sajuhood laialdasemaks. Puhub edelatuul 5–11, puhanguti 13, rannikul kuni 17, hommikul kuni 20 m/s. Sooja on 13–18 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm. Paljudes kohtades sajab hoovihma ja pole välistatud äike. Õhtuks jõuab saartele tihe laussadu. Puhub edelatuul 7–12, puhanguti 18, rannikul kuni 15, puhanguti 23, õhtul kuni 28 m/s. Sooja on 17–22 kraadi.

Laupäeva öö hakul on pilves selgimistega ja sajuhoogudega ilm. Pärast keskööd on pilvi ja sajuhooge hõredamalt. Puhub edela- ja lõunatuul 8–13, puhanguti 20, rannikul valdavalt edela- ja läänetuul 13–18, puhanguti 25 m/s, pärast keskööd nõrgeneb. Sooja on 11–16, rannikul kuni 19 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm. Vihmahood laienevad lõuna poolt üle maa, kohati on sadu tugev ja on äikeseoht. Põhja-Eestisse jõuavad sajuhood vastu õhtut. Puhub edela- ja läänetuul 5–10, puhanguti 15 m/s. Sooja on 17–23 kraadi.