Nelja aastaga on keskpolügoonil päästjate abi vaja läinud nelja korral

Riigi kaitseinvesteeringute keskuse pressiesindaja sõnul on kaitseväe keskpolügoonil on igal aastal kevadest sügiseni tööl tulevalvemeeskond, kelle ülesandeks on toetada üksuseid harjutuste ajal. Juhul kui harjutuste käigus süttib maastik või mets, hakkab seda kustutama tulevalvemeeskond. Juhul kui tule levik muutub laiemaks ning intensiivsemaks, antakse põlengust häirekeskusele teada ning kustutustöödesse kaasatakse päästeamet.