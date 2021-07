Lääne-Virumaal on valminud esimene saak kultuurmustikaid

Priit Nõgisto näitab, kui kenasti mustikataimed aasta jooksul kosunud on. FOTO: Kärt Devaney

Mujal Eestis ja kuuldavasti just Pärnumaal on kultuurmustikaistandused aastaid toiminud. Lääne-Virumaal kutsuti seni istandustesse oma käega maasikaid ja vaarikaid korjama. Nüüd on mustikad maakonda vallutamas.