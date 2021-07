Kuuekümneliikmeliselt saksofoniorkestrilt on oodata kõigest nelja kontserti

Rakvere muusikakooli majandus- ja õppealajuhataja Rita Mets rääkis, et suvekoolis osalejate vanus on 8–18 aastat ja neist moodustatakse kolm ansamblit, kes esinevad eraldi ja lõpuks suure saksofoniorkestrina, kus mängivad kaasa ka õpetajad. Lavale jõuab üle kuuekümne saksofonisti.

"Nooremad mängivad lastele jõukohaseid palu, aga orkestri esituses võib oodata klassikatöötlusi ning džäss- ja poplugusid," kinnitas Mets. "Need kõik õpitakse suve jooksul selgeks." Ta rääkis, et suvekool alustas kunagi oma tegevust Kundas ja esimene kontsert antaksegi järgmisel reedel kell 18 Kunda klubi terrassil. Järgmisel laupäeval toimub kaks kontserti: kell 17 esinetakse Vainupea kabeli juures ja kell 19 Rakvere Art Café õueterrassil. Pühapäeval kell 12 on saksofonisuvekooli lõppkontsert Võsu rannaklubis.

Korraldaja kõneles, et tegu on 20. suvega, kus noored saksofonistid suvekooli kogunevad, ja et üritus on pühendatud Rakvere muusikule, orkestrijuhile ja muusikaõpetajale Jüri Takjasele, kes oli suvekooli ellukutsuja omal ajal. "Meie suvekoolid on väga populaarsed ja kõiki soovijaid ei olegi võimalik vastu võtta," nentis muusikakooli õppealajuhataja Rita Mets.