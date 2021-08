Jäneda talupäevadel pakutakse erinevaid imerohte

Põlvamaalt tulnud Irja Suvisild kauples omatehtud salvidega, milledest torkas silma "Imesalv". Naine rääkis, et põletiku vastu aitav salv kandiski aastaid tagasi seda nime. Siis aga selgus, et sellist nime ei tohi panna. "Mõtlesin, et mida ma siis nimeks panen," meenutas salvimeister. Aga siin tulid appi kliendid. Suvisilla sõnul hakkasid inimesed talle helistama ja salvi tellima. Naise küsimuse peale, et kuidas aitas, kiideti salvi taevani. "Vähemalt pooled vastanutest ütlesid, et teate, see on nagu imesalv," sõnas Suvisild. Nii see uus nimi tuligi.