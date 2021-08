Rakvere linna põhikoolide töö- ja tehnoloogiakeskuse ehitus jõuab sarikapeoni

Rakvere linnapea Triin Varek väljendas rõõmu, et kauaoodatud linna põhikoolide töö- ja tehnoloogiakeskuse hoone ehitus on vaatamata COVID-19-le sujunud tõrgeteta. "Ehitajad ja teised asjaosalised on olnud väga tublid ja vaatamata ehitusmaterjalide turul valitsevatele keerulistele aegadele väga hästi hakkama saanud," märkis linnapea.