Eile teatati politseile, et Vinni valla alevikus löödi 63-aastast meest. Juhtunu täpsemad asjaolud on selgitamisel. Lisaks teatati eile politseile, et Rakvere Tiiviku tänava hoonest on varastatud ligikaudu 1600 euro eest erinevaid tööriistu. Juhtunu täpsemad asjaolud on selgitamisel.