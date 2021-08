Neljapäeval tuleb kuni 22 kraadi sooja

Öösel on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Kohati tekib udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1–5 m/s. Sooja on 5–10, rannikul kuni 15 kraadi. Peipsi järvel puhub muutliku suunaga tuul 1–4 m/s. Laine kõrgus on kuni 0,4 meetrit. Ilm on sajuta ja nähtavus on hea, kuigi kohati võib tekkida udu. Sooja on 9–14 kraadi.