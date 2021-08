Maaomanik ei pruugi enamasti teadagi, et sellise paisu loomist keelab seadus. Jõekääru talu peremehe Reinu maja taga voolavat pisikest Udriku oja on aastaid paisutatud kividest tammiga, mis on tekitanud tagahoovi maheda jõevulina ja pidurdanud voolukiirust, lubades ojakesest kergema vaevaga vett ammutada. Selline tamm võib aga mõjutada terve jõestiku kalarikkust, takistades kalade rännet, eriti just ülesvoolu, ning rikkuda lõheliste kudemiseks vajalikke tingimusi.