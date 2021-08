Päästjad kustutasid kombaini, viljapunkrit ja hõõguvat vaheseina

Tähelepanelik mööduja andis kolmapäeval kell 15.38 teada, et Tapal Laial tänaval on mahajäetud majast tunda suitsulõhna. Kohale kiirustanud päästjad leidsid kahekordse maja 2. korruselt hõõguva vaheseina. Päästjad kustutasid umbes poole ruutmeetri suuruse põlengu ning hoidsid ära suurema tulekahju puhkemise. Põlengu tekkepõhjus on selgitamisel.