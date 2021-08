Looduses näeb kummalisi kooslusi. Ilmselt on linnukesed pihlakamarjad pärna õõnsusesse tassinud, nii on puuküürnik idanema hakanud ja kasvatab nüüdseks juba ise uusi kobaraid. Huvitav on vaadata, kuidas väike puu suure hõlma vahelt otsekui pesast välja vaatab.