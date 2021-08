Turvatöötaja Kertu, kelle tööpost asub piletimüügipunktis, tõi välja, et inimesed suhtuvad tervisekontrolli hästi. Ainult mõned on vaktsineerimispassi küsimise peale minema jalutanud. “Nad on öelnud, et neil on see olemas, jalutanud minema ja mitte tagasi tulnud,” jagas turvatöötaja kurioosset nähtust ning selgitas: "Enamustel on siiski vaktsineerimistõend olemas. Ainult 20-30% käivad testi tegemas." Ühtegi positiivset testi pole olnud.