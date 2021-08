Selleks, et anda välja usaldusväärsete faktidega raamat, tuli Veedlal töötada läbi artikleid 30 keeles. Mõne linnu selgitamine ja tuttavaks tegemine oli väga keeruline. Näiteks on valge toonekurg üldiselt tuntud Valgevene rahvuslinnuna, ent uurimise käigus selgus, et tegelikult on tegu sümbollinnuga. Autori sõnul on Valgevene väga linnusõbralik riik. "Ainuke, kes teda edestab, on Eesti," muigas Veedla. Samuti on Euroopas vaid kaks riiki, kes annavad välja lindudega postmarke: Eesti ja Valgevene, sealjuures Eesti jõudis hakata seda tegema aasta varem.