Lähipäevil on oodata vihmast ilma

Laupäeva öösel pilvisus tiheneb. Saartele jõuab vihmasadu ja laieneb hommikuks üle mandri. Puhub lõuna- ja edelatuul 4-9, saartel ja läänerannikul puhanguti kuni 14 m/s. Sooja on 11–15, rannikul kuni 18 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm. Sajab hoovihma, kohati võib olla äikest. Keskpäeval saartel pilvisus hõreneb ja saju võimalus väheneb, pärastlõunal hõrenevad sajuhood järk-järgult ka mandril. Puhub valdavalt edelatuul 5–10, puhanguti 13, rannikul 15 m/s. Sooja on 18–22 kraadi.

Pühapäeva öö hakul on mandril selgem ja olulise sajuta ilm, saartele jõuavad vihmapilved ja laienevad edasi mandrile. Puhub edelatuul 5–11, puhanguti 14, rannikul kuni 17 m/s. Sooja on 9–14, rannikul kuni 17 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm. Sajab hoovihma, on äikest ning tugevamad on sajuhood pärastlõunal. Puhub edelatuul 6–11, puhanguti 15, rannikul kuni 18 m/s. Sooja on 16–20 kraadi.