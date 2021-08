Öösel lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja saartelt laieneb sajuala hommikuks üle mandri. Sajab hoovihma ning on äikest. Puhub lõunakaare tuul 3–8 m/s, vastu hommikut tugevneb lõuna- ja edelatuul saartel ja läänerannikul 5–10, puhanguti kuni 14 m/s. Sooja on 14–18 kraadi.

Ennelõunal on pilves selgimistega ilm. Sajab vihma ja on äikest. Pärastlõunal lääne poolt alates pilvisus hõreneb ja sajuhood harvenevad. Puhub edela- ja lõuna-, Kagu-Eestis ka kagutuul 4–10, puhanguti 13, rannikul 15 m/s. Sooja on 17–22 kraadi.