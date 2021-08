"Püüa Päeva" tausta autoriks on OTTO ehk Otto Suits, kes on tuntud eelkõige räpigrupi Manipulated Mindz DJ ja produtsendina.Miksis ja masterdas Bert Prikenfeldt ehk Bert On Beats.

T.A.F.F. kodanikunimega Taavi Leipalu on räpisõpradele tuntud grupi Ruckus ühe liikmena. 2017. aastal ilmus neilt album "Tumehall linn". Praegused plaanid on seotud aga soololugude tegemisega.

Septembriks peaks valmima uus singel koostöös produtsentidega Rae ja ONYX. "Ise olen väga rahul ja usun, et ka kuulaja üllatub," ennustab autor, lisades tagasihoidliku soovituse. "Võite mütsi paelaga lõua alt kinni siduda, vastasel juhul on oht, et see lendab minema."

Oktoober peaks aga tooma uue musavideo loole, mis valmib koostöös endise tüdrukutebändi Nexus lauljatari Janne Saarega.

"Mul on paras kogus lugusid ootel ja enamus neist on melonhoolse alatooniga, seega mõtlesin, et midagi positiivsemat peab ka olema," selgitab ta "Püüa päeva" valmimise tagamaid ja lisab, et maailm tegelikult ei ole hall, kõle ja kalk koht.