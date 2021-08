Rakvere vald ostab hinnalise pinksilaua

Rakvere vallavanem Maido Nõrlvak ütles, et välitingimustes vastu pidav lauatenniselaud ise maksab 2300 eurot. Kokku ligemale 5000 eurot maksev laud pannakse Sõmerule noortekeskuse juurde. "Eks siis näis," vastas Nõlvak küsimusele võimalike mängijate arvu kohta. Ta tõi näiteks, et noortekeskuses on päevas poolsada last.