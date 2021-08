Täna ennelõual vestles patrullpolitseinik Enely Viru Rakveres Laial tänaval peatuses seisva linnaliini number kolm bussijuhiga, kel polnud maski ees. Viru rääkis, et bussijuht põhjendas maskist loobumist prillide uduseks minekuga. Politseinik õpetas teda, kuidas maski kanda nii, et prillid uduseks ei läheks. Õpetuse järgi talitanud sohvril jäidki prillid puhtaks. Sellegipoolest päris ta mundrikandjalt, et kas ta võib maski asemel edaspidi visiiri kanda. Muidugi võib.

Edasi sõitis politseipatrull Tõrmasse. Ja oh imet - seal oli jälle tuttav linnaliin number kolm. Viru tunnistas, et mingit järelkontrolli nad ei plaaninud, vaid Tõrmasse sõites lihtsalt ei teadnud, et seal on number kolm liini lõpppeatus. Juba mundrikandjatele tuttaval sohvril oli kaitsemask kenasti ees. Peatuses läks bussile kolm inimest, kes samuti kaitsemaski kasutasid.

Paraku polnud nimetatud bussijuht ainus, kes maski ei kandnud. Viru sõnul käisid nad hommikupoolikul Rakvere bussijaamas. Patrullpolitseinik selgitas, et korravalvurite ülesanne ei ole niivõrd rikkumisi tuvastada, veel vähem karistada, vaid oluline on ennetustöö. Seda politseipatrull bussijaamas tegigi, seistes liinibusside uste ette ja palus reisijatel, kes soovisid bussi maskita siseneda, see kaitsevahend siiski ette panna. Kel kaitsemaski polnud, sai selle politseinike käest.

Politsei ülesanne on rikkumisi ennetada. FOTO: Marianne Loorents

Viru sõnul oli hommikupoolikul kolme bussi peale kokku viis reisijat, kes politseinike puudumisel oleksid ühistransporti maskita läinud. Viiest reisijast neli täitsid vabariigi valitsuse kehtestatud nõuet vastu puiklemata. Viru sõnul oli üks reisija, kes ei tahtnud kaitsemaski kasutada, nimetades seda ebatervislikuks. "Lõpuks oli nõus siiski maski ette panema," lisas Viru. Maski pani reisija ette pärast seda, kui politseinik oli palunud tal maski kandmisega bussijuhti ja kaasreisijaid austada.

Lõunal taas bussijaama minnes oli jällegi kolm-neli reisijat, kellele mundrikandjad pidid meenutama maski kandmise kohustust. Ja nendegi seas leidus mees, kes polnud sellest lihtsast nõudest veel aru saanud. "Kas inimõigused ja inimvabadused on tühistatud," küsis pahane vanem mees politseinikelt mitu korda. Mundrikandjad aga jäid viisakalt endale kindlaks. Seepeale võttis mees kilekotist torusalli ning kattis sellega nina ja suu.

Viru sõnul rääkisid nad ka bussijuhtidega, kelle hinnangul on probleeme noortega. Bussi sisenedes on neil mask ees, kuid roolikeerajast möödudes võetakse see ära ja kobitakse tagumistele pinkidele.

Pärnu-Sankt-Peterburgi rahvusvahelisse liinibussi sisenes Rakveres kaitsemaskita reisija, politsei oli tal kohe kannul. FOTO: Marianne Loorents

Pärnu-Sankt-Peterburgi rahvusvahelises liinibussis oli sohvril mask kenasti ees. Rakverest bussi peale läinud mehel mitte. Mõistagi polnud tal politseinike eest pääsu.

Peatuse ajal jalgu sirutanud Irina näitas, et tal on kaitsemask olemas. Pärnust Sankt-Peterburgi sõitev naine rääkis, et Venemaal koroonaviirus vohab. Sankt-Peterburgis kannavad naise kinnitusel ühistranspordis kõik kaitsemaski. "Isegi metroos," lisas ta.