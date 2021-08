Haljala valla vallavanema kandidaat on Anti Puusepp.

2017. aastal ellu kutsutud valimisliidul Plaan A, kes on viimased neli aastat aktiivselt Haljala valla koalitsioonis tegev olnud, on varuks värsked edumeelsed ideed, kuidas valla elu ka järgnevatel aastatel hoogsalt arendada. Valimisliidu Haljala valla vallavanema kandidaat on edukas ettevõtja Anti Puusepp.

"Võin ausalt õelda, et olen viimased neli aastat teinud tõsist tööd. Veidi enne Palmse Mehhaanikakoja tegevjuhi ametist taandumist tegid töömehed mulle jõuluüritusel lausa märkuse, et tegelen liiga palju valla asjadega, selle asemel, et firmat juhtida," ütles Haljala valla volikogu liige, Haljala Soojuse nõukogu esimees, Võsu kooli hoolekogu ja Haljala kooli komisjoni liige Anti Puusepp. "Tunnen, et meie ühise elu korraldamise eestvedamisel oma koduvallas on minu kord. Meil on üks ja ühine Haljala vald. Probleemid on ühised ja lahendama peame neid ka ühiselt, puudutagu see siis Karepat, Essut, Palmset või Haljalat."