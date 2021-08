Galerii ⟩ Kurjategijatel on põhjust muretsemiseks

Viru ringkonnaprokuratuuri prokurör Marge Voogma rõõmustas uues kabinetis töölaua üle, mida saab ka püsti seistes kasutada. On ju prokuröri tööasend peamiselt istuv ja riiklike süüdistajate kõnepruugiski on väljend "istuv prokurör", mis osutab inimesele, kes peab konkreetses kriminaalasjas olema kohtus riiklik süüdistaja.

Viru ringkonnaprokuratuuri vanemprokurör Sirje Merilo rääkis, et algul tundusid uued ruumid mitte sobivat. Pärast kolimist aga saadi aru, missugustes nigelavõitu tingimustes varem oldi.

Viru ringkonnaprokuratuuri juhtivprokurör Gardi Anderson on varem Virumaa Teatajale öelnud, et kannatanutele vajalikud teenused on nüüd kõik Rakveres ühel aadressil, mis lihtsustab menetlusasutustega suhtlemist.