“Otsustasime, et jääme ikkagi oma Uhtna üritusele truuks,” sõnas Rebane ja toonitas, et peo toimumises ja kogu korralduses on väga suur osa Maia Simkinil ning Ulvi klubi ja Uhtna küla rahvatantsunaistel. Peo teema on seekord “Kodus on sinine taevas ...”.