Ürituse korraldaja Ivo Veiert sõnas naeratus näol, et viimased kaks-kolm päeva on olnud hullumeelsed. "Täna nüüd saab juba asja rahulikumalt võtta, eile sain uudise, et sain teist korda isaks," lausus Tahmaküla tänavafestivali korraldaja.