Eeloleva nädala esimeses pooles jääb õhusoe tagasihoidlikuks

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu esmaspäeva vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub lääne- ja loodetuul 3-9, rannikul puhanguti 13 m/s. Sooja on 6-11, rannikul kuni 15 kraadi. Esmaspäeva päeval on mandril vahelduva pilvisusega ilm ja mitmel pool esineb lühiajalisi vihmahooge. Saartel on pilvi vähe ja ilm sajuta. Puhub valdavalt loodetuul 5-10, rannikul puhanguti 13, õhtu poole kuni 15 m/s. Sooja on 13-18 kraadi.

Teisipäeva öösel on Lääne-Eestis pilvi hõredalt ja ilm on olulise sajuta. Ida-Eestis on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Puhub loode- ja põhjatuul 5-10, rannikul puhanguti 14 m/s. Soome lahe ääres küündivad tuulepuhangud hommikul kuni 18 m/s. Sooja on 4-9, rannikul kuni 14 kraadi. Teisipäeva päeval on Lääne-Eestis muutliku pilvisusega ja peamiselt sajuta ilm. Idapoolsetes maakondades on pilves selgimistega ilm ning mõnel pool sajab hoovihma. Puhub loode- ja põhjatuul 5-10, puhanguti 14, ennelõunal Virumaa rannikul kuni 18 m/s. Õhtul tuul nõrgeneb. Sooja on 12-16 kraadi.