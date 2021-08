Lahemaa – see kõlab hästi, kuid … kus ta siiski asub? Nüüdsest peale peaks Lahemaaga olema kokkupuuteid meie vabariigi ja ka kaugematel loodusesõpradel ning looduse ja tema olemuse vastu huvitundjatel. Seda kõike seetõttu, et valitsuse hiljutise määrusega pandi alus esimese rahvuspargi väljakujundamisele Eestis ning see kannab nime LAHEMAA.