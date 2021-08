Eestis levivad “imetossud” aitavad tulemustele kaasa

Viimasel ajal maailmas laia kõlapinna saanud ja jooksutulemuste paranemisele väidetavalt palju kaasa aidanud uuenduslikud jooksujalatsid on ka Eestisse jõudnud. Virumaa Teataja uudistav spordipoodide külastus Rakveres andis teadmise, et nii eksklusiiv-spetsiifilise sooviga ostuhuviline peab pöörduma esinduspoodidesse Tallinnas.

Kõige kõmu tekitavamad olid ilmselt eelmisel aastal spordijalatsite turule jõudnud Nike Vaporfly "imetossud". Rekordeid hakkas igast ilmakaarest tulema nii palju, et spordihuvilistel kippus järg käest minema. Rahvusvaheline Kergejõustikuliit ehmatas samuti ära ja peatas ajutiselt jalatsite kasutamise võistlustingimustes. Eesti meistrivõistlustelgi pidid mõned mehed enne starti jalavarjud ära vahetama, et üldse osalemisluba saada. Lõpuks leiti kompromisslahendus lubada staadionijooksudel kasutada maksimaalselt 25 mm paksuse tallaga jalatsit, mujal piiranguid ei ole. Enamikule jooksusõpradele on see kindlasti meeldiv otsus, sest ega neid, kes staadionirajal pikamaajooksu tulemusspordina harrastavad, ülemäära palju ei ole, võrreldes hobi korras jooksjatega.