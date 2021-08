1.Mis tundega Rakvere Tarvase tegemisi vaatad?

kka rõõmuga. Olen sinna palju panustanud ja viha ei pea. Üldse nõrk tunne viha pidada. Mina loodan Rakvere meeskond jõuab kõige kaugemale. Eriti nüüd on eriti põnevaks läinud rivaliteet kui ka Martin on sinna jõudnud.

2.Kas Kadrina Karudel on ambitsioon jõuda meistriliigasse?

Mina olen vanamees ja mina endale suuri ambitsioone ei sea. Olen 65. Eesmärk treenida väikseid ja nende kõrval noori. Eks me kõik areneme. Lähima kahe aasta jooksul võik muidugi jõuda, kuna mängijate vanus hakkab sinna kanti jõudma. Oma poistega proovima ikka hakkama saada, kuid mõned välismaalased on Eestis paratamatus. Ilma nendeta ei jõua sõelmängudesse kindlasti.

3.Kas Lääne-Virumaale mahub kaks tippklubi?

Mina ütlen, et mahub, kuid seda sellepärast, et Eesti klubid on muutunud järjest nõrgemaks. Raha liigub järjest vähem ringi ning järjest väiksema raha eest on end võimalik sisse osta suurte poiste mängumaale. Koroona on muutnud olukorda veelgi nõrgemaks. Pole Kalevilgi need rahalised võimekused, mis mõni aasta tagasi.

4.Kuidas hindate Eesti korvpalli arengut?

Korvpallil on jälle paremad päevad ees. See on selge. Meil on olemas. Kullamäe ja Drell ja paljud teised. Kõik soovivad minna võimalikult kõrgemale tasemele ning seda on ka suudetud. Nüüd vaja NBA uks veel lahti lüüa. Liiga palju aega on möödas Müürsepa käidust. Ärge saage minust valesti aru, kuna Hispaania ja Saksamaa on ikka kõvad! Kuid Ameerika on NBA!

5.Kes on Teie arvate Martin Müürsepa parimad omadused treenerina?

Treeneri materjal on olemas, kuna olulised on poiste austus ja meeletu mängukogemus. Kõik muud omadused on ikka treenerina õpitavad. Seega usun, kui anda õige meeskond Martinile kätte, siis alles suured asjad juhtuma hakkavadki.

6.Mis on Teie kui treeneri suurim tugevus?

Ei tule enam korvpalli pärast trenni keegi. Kõik tulevad, kui oled hea mees. Mina arvan, et olen hea mees. Noored näevad ja hindavad seda. Seetõttu on mul alati palju lapsi trennis. Ei karju laste peale, kui keegi mõni päev puudub. Laps puududki ja mis siis on. Inimesed käivad tänapäeval sajas trennis ja vahepeal peab valima. Lasen lastel alati minna tugevamasse meeskonda, kui näevad seda enda ümber. Ei hoia kedagi kinni. Koroona ajal samamoodi ütlesin, et tehke kätekõverdusi. Tulid trenni põsed olid punased ja oli aru saada, et pooled polnud midagi teinud, kuid tänitama ma ei hakka. Usun mentaliteeti, et kui oled hea mees, siis tulevad head õpilased. Pool korvpallikoonist minu käe alt läbi käinud. Kõik head poisid.

7.Mida hindate mängijas, kui platsile panete enim?Väga head eeldused, oled pühendunud treeningule ja oled ääretult sõbralik kaaslaste vastu. Kui kõik on olemas, siis oled ikka suurepärane mängija. Mina isiklikult valin inimese, kes on pühendunud treeningutele, kuna muid omadusi on kergem arendada. Kui ikka ei oska suhelda, siis ei oska.

8.Mida Eesti noortel korvpalluritel kõige rohkem puudu võrreldes eakaaslastega Leedus?