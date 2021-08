Vastu neljapäeva hommikut Ukrainast koju jõudnud Ivar Maran rääkis, et muljed sündmusest ja sellega seotust on väga head. Ta on Viru maleva lahingukompaniis miinipildujate rühma arvestaja, eraelus betoonitööstusettevõtte tootejuht. Kaitseliidu ridades on mees 2012. aastast. "Ukraina poolt oli kõik väga hästi korraldatud ja pakuti kultuuriprogrammi. Kui paraadi proovil tekkis puhkehetki, siis tulid inimesed ja tänasid, et oleme nendega," kõneles Maran.