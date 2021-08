Kaarli talu peremees astub septembrist Simuna koolis õpetaja rolli

Lembit Kopso rääkis, et kõik sai alguse soovitajast. "Huvitav oli see, et kuna olen Simuna kooli direktori jaoks põllumajandustaustaga, siis minu soovitajaks oli hoopis inimene, kellega koos käin Väike-Maarja kirikus ühes koguduses, ja sealtkaudu ongi teada minu muusikahuvi. Käisin nimelt viimasel aastal EELK Usuteaduse Instituudis orelit õppimas, et saada hakkama liturgia saatmisega," kõneles põllumees sellest, kuidas Simuna koolis tema vastu huvi tundma hakati.