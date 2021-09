Kaarli talu peremees asub muusikatarkust jagama

Kohtume Lembit Kopsoga päeval pärast tarkusepäeva. Esimese septembri aktus on möödas, tunniplaan on käes, kuid esimest kontakttundi veel toimunud ei ole. Simuna kooli värske õpetaja on tutvustanud end kooliaasta avaaktusel lastele, ning kuigi tema sõnul on tal esinemiskogemust üksjagu ja lavahirmu justkui olla ei tohiks, ajavad klassi ette astumise uudsus ja põnevus siiski vererõhu mõnevõrra üles.